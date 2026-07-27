Milei chiama Lula “ladro” e “criminale” e il giudice Moraes “spazzatura calva”

Il Brasile ha richiamato il suo ambasciatore a Buenos Aires dopo che il presidente argentino ha attaccato duramente il presidente brasiliano, definendolo un “ladro” e un “criminale”. Javier Milei ha pronunciato queste parole domenica scorsa durante un comizio a San Paolo per il lancio della campagna presidenziale del candidato di destra Flávio Bolsonaro, che si presenterà alle elezioni di ottobre.

Pur senza nominare esplicitamente Luiz Inácio Lula da Silva, Milei si è riferito al presidente brasiliano in modo dispregiativo mentre parlava al fianco di Bolsonaro, figlio dell’ex presidente brasiliano Jair, affermando che solo lui poteva “fermare Lula”. I diplomatici brasiliani hanno poi dichiarato che il leader argentino aveva insultato il governo, il popolo e la democrazia del Brasile.

Parlando più tardi domenica, Lula ha affermato che avrebbe continuato a governare “senza interferenze da parte di nessuno” e che “in Brasile non tolleriamo che nessuno si intrometta negli affari altrui”.

Secondo quanto riportato dall’AFP, l’ambasciatore brasiliano in Argentina, Julio Bitelli, sarebbe dovuto rientrare in patria tra domenica e lunedì.

Anche il giudice che ha presieduto la condanna di Jair Bolsonaro, il giudice della Corte Suprema brasiliana Alexandre de Moraes, è stato definito da Milei “spazzatura calva”. Moraes aveva inoltre precedentemente negato a Milei il permesso di far visita all’ex presidente durante gli arresti domiciliari a Brasilia.

Nel 2018, Lula è stato condannato a 12 anni di carcere per un enorme scandalo di corruzione e concussione, ma è stato rilasciato dopo aver scontato poco più di 18 mesi.

Le condanne di Lula sono state annullate dalla Corte Suprema nel 2021 e alle elezioni presidenziali dell’anno successivo ha sconfitto di misura il presidente uscente di estrema destra Jair Bolsonaro, ottenendo il 50,9% dei voti.

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