Milano, 72enne derubata al bancomat: fermati due stranieri

Insieme a un complice ha cercato di rubare mille euro a un’anziana di 72 anni. Tutto all’interno del bancomat. Per lui sono scattate le manette, per il complice una denuncia a piede libero. È successo in una banca in zona Buonarroti a Milano nel pomeriggio di sabato 25 luglio. Nei guai un 41enne di El Salvador (arrestato) e un 54enne cittadino ecuadoriano.

Il furto

Tutto è successo intorno alle 16 quando la donna si è recata allo sportello automatico per versare mille euro in contanti sul suo conto corrente. Quando è entrata nell’area del bancomat dell’istituto di credito, un uomo le si è avvicinato, avvisandola che le erano cadute alcune banconote.

La donna si è voltata per verificare se la segnalazione fosse fondata. Proprio in quell’istante è entrato in azione un complice che, con un gesto rapidissimo, ha afferrato il denaro che la vittima aveva appoggiato sulla tastiera dello sportello Atm.

L’allarme

Immediatamente si è resa conto di quello che era successo ed è uscita in strada per chiedere aiuto. Proprio fuori dall’istituto di credito, senza che dicesse nulla, un uomo le ha detto di aver visto un’altra persona allontanarsi verso piazza Buonarroti. L’anziana si è insospettita, quindi ha chiamato la polizia. I due sono stati rintracciati poco dopo dai poliziotti in un bar di via Sardegna. I contanti sono stati recuperati. Per il 41enne sono scattate le manette con l’accusa di furto aggravato; il 54enne è stato indagato in stato di libertà per lo stesso reato.

www.milanotoday.it