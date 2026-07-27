Malore per sei assistenti, atterraggio d’emergenza per volo Roma-Filadelfia

ImolaOggiCULTURA, News 2026

American Airlines

Un Boeing 787-9 Dreamliner della American Airlines, in servizio su un volo transatlantico dall’aeroporto di Roma Fiumicino all’aeroporto internazionale di Filadelfia, è stato dirottato sabato pomeriggio verso l’aeroporto di Dublino dopo che la maggior parte dell’equipaggio di cabina ha avvertito un malore durante il volo.

La notizia, riferita su X dall’esperto di aviazione @XJonNYC, è stata poi rilanciata da diversi siti specializzati, tra cui Simple Flying.
Secondo quanto riferito, sabato scorso il volo AA719 era in volo da circa tre ore quando i piloti hanno deciso di dirottare l’aereo verso Dublino, comunicando al controllo del traffico aereo un’emergenza medica a bordo.
Rapporti successivi hanno affermato che sei dei nove assistenti di volo in servizio a bordo del Boeing 787 hanno riferito di essersi sentiti male, di aver avuto vertigini o malesseri.

In una dichiarazione a Simple Flying, la compagnia aerea ha parlato di un “odore sgradevole segnalato a bordo” e ha affermato che l’aereo è stato raggiunto dai paramedici, aggiungendo che anche un passeggero è stato visitato.
Il volo AA719 è partito da Roma intorno alle 12.40 ora locale di sabato 25 luglio, con destinazione Filadelfia (un viaggio di nove ore).

I dati di tracciamento del volo, secondo Simple Flying, mostrano che il Boeing 787 ha deviato verso l’Irlanda circa tre ore dopo il decollo.ANSA

Share

Articoli correlati

Ryanair

Paura su volo Ryanair: esplode finestrino, passeggero rischia di essere risucchiato

Il comandante ha una crisi epilettica: terrore in volo per 61 passeggeri

Il comandante ha una crisi epilettica: terrore in volo per 61 passeggeri

Ghana, precipita elicottero: morti ministri di Difesa e Ambiente

Ghana, precipita elicottero: morti ministri di Difesa e Ambiente