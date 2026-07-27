Bologna, Lepore: ‘spero tanta gente al corteo del 2 agosto’

“Bologna è una città ferita da quanto è successo al Pilastro, e quindi ogni volta che è stata ferita è scesa in piazza, per questo spero venga tanta gente al corteo del 2 agosto. Per conoscere Bologna bisogna vivere il 2 agosto in piazza, altrimenti non la si conosce”.

Così il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, durante la presentazione delle iniziative e cerimonie per la commemorazione della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 nel 46/mo anniversario. ANSA