Bologna, Lepore: ‘spero tanta gente al corteo del 2 agosto’

ImolaOggi News 2026, POLITICA

Matteo Lepore

“Bologna è una città ferita da quanto è successo al Pilastro, e quindi ogni volta che è stata ferita è scesa in piazza, per questo spero venga tanta gente al corteo del 2 agosto. Per conoscere Bologna bisogna vivere il 2 agosto in piazza, altrimenti non la si conosce”.

Così il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, durante la presentazione delle iniziative e cerimonie per la commemorazione della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 nel 46/mo anniversario.  ANSA

Comune Bologna, scontri per Fakir: oltre 190mila euro di danni

Share

Articoli correlati

Bologna: rapper con telo, acqua e sapone sotto i portici

Bologna: rapper con telo, acqua e sapone sotto i portici. E’ polemica

Boldrini campagna di odio

Boldrini: ‘attacchi della destra vergognosi, solidarietà a Lepore’

Matteo Lepore

Minacce social, assegnata la scorta al sindaco di Bologna Lepore