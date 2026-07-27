Attacco con coltello a Parigi, “me l’ha ordinato Allah”

Tre persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello avvenuto questa mattina in Francia tra la brasserie Les deux coupoles e la fermata del tram Porte de Clichy, nella zona nord di Parigi. Fra le vittime dell’aggressione ci sono tre donne, una delle quali incinta. “Sono state soccorse dai servizi di emergenza e trasportate in ospedale” ha dichiarato la prefettura.

Un agente di polizia fuori servizio ha notato l’uomo armato di due coltelli che aggrediva i passanti per strada e ha quindi chiamato rinforzi riuscendo infine a bloccarlo con l’ausilio di un’altra pattuglia.

Come riporta il quotidiano Le Figaro, in un video pubblicato sui social network “il sospetto appare un po’ disorientato” e avrebbe detto: “È Allah che mi ha ordinato.”

L’ufficio nazionale del procuratore antiterrorismo ha riferito che è “sotto osservazione della procedura condotta dall’ufficio del procuratore di Parigi”.

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