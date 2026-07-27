Attacco con coltello a Parigi: ferite tre donne, una è incinta. Fermato 31enne “con turbe psichiche”

Tre donne, di cui una incinta, sono state ferite in un attacco con il coltello a Parigi

“Nessuna” è “in prognosi riservata”. “Due di loro sono state ferite piuttosto gravemente” una alla schiena, l’altra all’addome. La terza donna è stata raggiunta dalle lame dei due coltelli da cucina in mano all’attentatore soltanto in modo leggero. Le tre vittime hanno “19, 24 e 36 anni”, ha detto il ministro dell’Interno, Laurent Nuñez, parlando alla stampa al termine del Consiglio dei ministri.

Verso le 11.30, nel quartiere a nord-ovest di Parigi un uomo ha attaccato le donne “prima di essere in breve tempo fermato” ha aggiunto il ministro precisando che l’aggressore “è stato fermato da un poliziotto fuori servizio”, che ha ringraziato per il “coraggio” mostrato. Le “tre vittime identificate sono state assistite dai soccorsi e trasportate in ospedale”, precisano le fonti.

Il sospettato fermato sul posto sarebbe un uomo di 31 anni, con turbe psichiche, secondo i primi elementi citati dal Parisien.Davanti alla polizia, l’accoltellatore si è limitato a dichiarare delle generalità”, aggiungendo “frasi senza nesso”. Nuñez ha tuttavia invitato a “mantenere la prudenza sui moventi di quest’azione estremamente violenta”.

L’aggressione è avvenuta nei pressi della brasserie Les deux coupoles, secondo il quotidiano Le Figaro.

ANSA – foto da X