Violenze No Tav, Coisp: “60 agenti feriti, quattro camionette date alle fiamme”

Guerriglia in Val di Susa, in provincia di Torino, dove circa 500 manifestanti No Tav hanno assaltato ieri il cantiere di Chiomonte lanciando pietre, bulloni, razzi e bombe carta contro le forze dell’ordine. Gli agenti, in risposta, hanno sparato lacrimogeni per tentare di allontanare gli antagonisti. Secondo un primo bilancio, i feriti tra le forze dell’ordine sono circa 60. Quattro le camionette date alle fiamme.

Dura la condanna della premier Giorgia Meloni: “È un attacco allo Stato, ma non ci piegherà”. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per esprimere solidarietà alle forze dell’ordine.

Il bilancio del Coisp

“Gli antagonisti sono riusciti a entrare nel cantiere di Chiomonte. Il piazzale antistante il tunnel è stato invaso da centinaia di violenti che hanno dato vita a una vera e propria azione di guerriglia, incendiando quattro mezzi di servizio, due dei carabinieri e due della guardia di finanza. Il bilancio dei feriti tra le forze dell’ordine al momento è di circa 60, ma il numero è ancora provvisorio e purtroppo è destinato ad aggravarsi nelle prossime ore”, ha fatto sapere Domenico Pianese, segretario generale del Coisp, sindacato autonomo e nazionale della polizia di Stato.

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