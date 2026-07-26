Sorprende ladri in veranda, donna accoltellata a Valsamoggia

Una donna è stata accoltellata durante una tentata rapina in abitazione. E’ accaduto poco dopo le 22.30 del 24 luglio, in località Stiore, a Valsamoggia

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Crespellano, dopo una segnalazione. segnalazione. La donna, di circa 50 anni, si trovava da sola in casa, e si sarebbe insospettita poiché il suo cane abbaiava verso la porta finestra della veranda, quindi ha aperto.

Si è trovata di fronte due sconosciuti con i quali nata una breve colluttazione: secondo quanto riferiscono i carabinieri, uno dei due avrebbe estratto un coltello, provocandole una ferita lieve.

Una vicina ha sentito le urla, nel frattempo erano stati chiamati i carabinieri, quindi i rapinatori si sono dati alla fuga. La donna è stata accompagnata, al Pronto soccorso di Bazzano, dove è stata medicata. I militari indagano per per identificare i due responsabili e ricostruire la dinamica dei fatti.

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