Ministro Interno tedesco: ‘al Pride un attentato terroristico islamista’

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attacco al Pride di Berlino

L’attacco al Pride di Berlino è stato “un attentato terroristico islamista”

Lo ha detto il ministro degli Interni tedesco Alexander Dobrindt, che ha aggiunto che la madre di Abdul Ballout ha ottenuto la cittadinanza tedesca nel 2002.La famiglia è originaria del Libano.

Abdul Ballout

Lo stesso ministro ha poi aggiornato il numero dei feriti nell’attentato: sono 29.
Dobrindt ha affermato che il sospettato ha usato un van per investire la folla e poi ha usato un coltello o “un altro strumento contundente” per aggredire i passanti, causando gravi ferite.

Abdul Ballout era stato già condannato per “preparazione di un atto di grave violenza che metteva in pericolo la sicurezza dello Stato”. Lo riportano i media tedeschi, tra cui Spiegel e Bild.

Intanto, secondo le informazioni fornite dall’emittente tedesca Rbb, c’è stato un arresto dopo l’attacco in occasione del Gay pride a Berlino. Si tratterebbe di un uomo di nazionalità iraniana. La polizia ritiene che fosse a bordo del furgone che ha investito la folla. ANSA

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