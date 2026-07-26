Massacrato dal branco a Pinarella di Cervia: morto 54enne

Massacrato di botte dal branco nella notte tra sabato e domenica, poi quattro giorni di agonia senza mai riprendere conoscenza

Si è spezzata così la vita di Nicola Musiani, 54 anni, morto mercoledì al Bufalini di Cesena dopo il violento pestaggio subito nel parcheggio di viale Tritone, a Pinarella di Cervia, dove da circa dieci anni viveva in un camper. Ieri l’autopsia, eseguita dal medico legale Dario Raniero, ha confermato un quadro di estrema violenza: numerosi colpi inferti soprattutto alla testa e al torace. Ora toccherà agli accertamenti stabilire quali lesioni siano risultate fatali su un fisico già profondamente debilitato.

L’inchiesta dei carabinieri procede per omicidio contro ignoti. Gli investigatori stanno concentrando l’attenzione su almeno cinque persone che potrebbero aver preso parte al pestaggio. Al vaglio c’è un filmato di scarsa qualità che riprenderebbe una figura vestita di scuro allontanarsi in fretta dalla zona. Tra le ipotesi investigative prende sempre più corpo quella di una vera e propria spedizione punitiva: Musiani sarebbe stato raggiunto mentre dormiva nel camper, costretto a uscire e poi colpito con calci e pugni fino a essere lasciato esanime sull’asfalto, dove una pattuglia del Radiomobile lo trovò all’alba.

Gli inquirenti stanno ricostruendo anche le ore precedenti all’aggressione. Alcuni testimoni raccontano di averlo visto discutere con un gruppo di cinque o sei persone, in parte di origine magrebina e in parte albanese, prima nei pressi dei locali della movida e poi vicino al centro commerciale. Un conoscente riferisce persino di avere sentito una frase agghiacciante: “Adesso prendiamo il tossico e lo ammazziamo”.

Le frequentazioni di Musiani, spesso visto insieme a persone che gravitavano nell’ambiente dello spaccio, sono al centro degli approfondimenti investigativi. Non si esclude che qualcuno abbia voluto impartirgli una brutale lezione o addirittura metterlo a tacere. Chi lo conosce, tuttavia, lo descrive come una persona talvolta insistente e molesta, ma mai violenta. Anzi, le sue condizioni fisiche lo rendevano particolarmente vulnerabile.

Mercoledì sera, nel piazzale davanti al Parco dei Cinque Pini, circa 300 persone hanno partecipato a una veglia per ricordarlo e stringersi attorno al padre Giorgio. C’erano amici, residenti, persone arrivate anche da Ozzano, dove in passato padre e figlio avevano gestito un campo da tennis. Presente anche il sindaco Mirko Boschetti. In tanti hanno avviato una raccolta fondi per aiutare il padre Giorgio, che un tempo gestiva gli impianti da tennis di Pinarella col figlio e dopo una serie di traversie si è ritrovato a vivere in un camper.

Per Pinarella Nicola era un volto conosciuto. Girava in bicicletta o a piedi con la musica techno sparata dalla sua inseparabile cassa stereo. “Era il ragazzo del quartiere”, raccontano i conoscenti, increduli davanti a una violenza che nessuno avrebbe immaginato.

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