Inseguimento sulla Nomentana: due stranieri in fuga su auto rubata

Un controllo di routine trasformato in una fuga a tutta velocità tra le strade del quartiere Nomentano, poi il blocco causato dal traffico cittadino e il tentativo, vano, di scappare a piedi.

È la sequenza degli eventi registrata nel tardo pomeriggio di ieri tra via Nomentana e Corso Trieste. La vicenda ha preso il via quando una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile ha notato un’automobile con due persone a bordo lungo via Nomentana. Alla richiesta di fermarsi per un controllo, il conducente ha accelerato, dando il via all’inseguimento per le vie della zona.

La corsa dei fuggitivi si è interrotta poco dopo in Corso Trieste. Bloccati dal traffico intenso delle ore pomeridiane, i due occupanti hanno abbandonato il veicolo al centro della carreggiata proseguendo la fuga a piedi, prima di essere raggiunti e fermati dai militari.

Gli accertamenti svolti sul mezzo subito dopo il fermo ne hanno chiarito il motivo della fuga: l’auto era stata rubata lo scorso primo luglio. Il veicolo è stato restituito al proprietario. I due uomini, un 36enne cubano e un 33enne peruviano, entrambi con precedenti, sono stati arrestati con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione in concorso.

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