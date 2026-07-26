Boldrini: ‘attacchi della destra vergognosi, solidarietà a Lepore’

“Gli attacchi della destra al sindaco di Bologna Matteo Lepore sono vergognosi e a lui va la mia solidarietà”

“La tragica morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia, su cui farà chiarezza la magistratura, ha colpito profondamente la città e l’Italia intera. Convocare una manifestazione per chiedere non vendetta, ma verità e giustizia, insieme alla famiglia di Fakir, è stata una scelta giusta e democratica per rispondere alla paura e al dolore di un’intera comunità.

Chi ha provocato gli scontri non ha nulla a che fare con la scelta del sindaco che, infatti, da queste persone è stato contestato. Attribuire a Lepore la responsabilità dei disordini è un’operazione becera e strumentale.

Chi voleva rispondere con la violenza a quanto accaduto domenica scorsa lo avrebbe fatto comunque, ma, senza la chiamata del sindaco, in piazza ci sarebbero stati solo loro.

La partecipazione democratica, il senso di comunità, la solidarietà sono il vero argine alla violenza e alle ingiustizie.”

Lo scrive su X Laura Boldrini, deputata Pd.