Berlino, furgone sulla folla al Pride: un morto e 16 feriti

In base a quanto riferito dalla polizia locale ad essere sospettato è il ventunenne Abdul B.

Terrore al Gay Pride di Berlino, quando ieri sera, 25 luglio, verso le 22 un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten e ha investito la folla radunata per la manifestazione, uccidendo una persona, una donna, e provocando 16 feriti di cui tre in gravissime condizioni. La polizia locale è a caccia dell’aggressore, fuggito a piedi: secondo gli inquirenti potrebbe esserci stata anche una seconda fase del reato, compiuta usando armi da taglio. C’è un sospetto, non ancora arrestato: 21 anni, uscito a maggio dal riformatorio, sarebbe noto alle autorità e legato ad “ambienti islamisti”. La polizia ha eseguito la perquisizione di un appartamento, ma lo ha trovato vuoto.

Il sospettato

In seguito all’attentato terroristico, è stata diffusa un’immagine di quello che la polizia ritiene essere il sospettato, il ventunenne Abdul B. L’uomo viene descritto di corporatura snella, circa 1,90 metri di altezza, capelli neri, felpa nera con cappuccio e pantaloni bianchi. La raccomandazione diffusa dai media tedeschi è di evitare il contatto diretto e di usare immediatamente il numero di emergenza della polizia, il 110.

Uscito da un carcere minorile a maggio

Il sospettato, secondo l’agenzia Dpa, avrebbe famiglia a Berlino e sarebbe stato rilasciato da un carcere minorile lo scorso maggio. Secondo la polizia il giovane era già noto alle autorità e si ritiene sia legato agli ambienti islamisti berlinesi. Gli agenti ritengono che il sospettato non si trovi più nella zona e che sia verosimilmente altrove in città. Resta da chiarire se alla guida del veicolo ci fosse il sospettato e chi ne sia l’effettivo proprietario. La polizia ha specificato che il mezzo è di proprietà privata, non a noleggio, ed è stato sequestrato sul posto. Le forze dell’ordine hanno inoltre condotto diverse operazioni legate all’indagine, tra cui la perquisizione di un appartamento nel quartiere berlinese di Schöneberg. Non è stato effettuato alcun arresto poiché non è stato trovato nessuno all’interno dell’abitazione, ha precisato ancora la Dpa.

Noto alle forze dell’ordine

“L’uomo è noto alle forze dell’ordine e legato agli ambienti islamisti di Berlino“, ha poi dichiarato il portavoce della polizia, Florian Nath. Non è ancora chiaro se fosse lui alla guida del veicolo. L’auto trovata vuota e, secondo il portavoce della polizia, gravemente danneggiata, è stata sequestrata sul luogo dell’incidente. “Chiunque abbia informazioni sull’attuale posizione di Abdul B. è invitato a contattare il portale della polizia di Berlino dedicato alle segnalazioni o a rivolgersi a qualsiasi stazione di polizia”, è stato aggiunto.

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