Attacco Pride Berlino, attentatore ucciso in scontro a fuoco con la polizia

Secondo le informazioni fornite dal quotidiano Bild, il presunto autore della corsa in auto a Berlino Abdul Ballout è morto

La polizia ha fatto irruzione in un capanno da giardino nel quartiere berlinese di Spandau, dove c’è stato uno scontro a fuoco. Secondo la Bild, gli agenti sono stati attaccati e hanno risposto.

Berlino piomba nel terrore al termine di una giornata festosa caratterizzata dalle celebrazioni del Gay Pride con tanto di concerti, sfilate e musica. Festeggiamenti bruscamente interrotti in serata intorno alle 22, quando un minivan bianco è stato visto entrare nel parco cittadino di Tiergarten e investire la folla che si era radunata al suo interno, causando, la morte di una donna. Sono 29 le persone rimaste ferite, nessuna è più in pericolo di vita.

Il governo ha affermato che l’uomo ha usato un van per investire la folla e poi ha usato un coltello o “un altro strumento contundente” per aggredire i passanti, causando gravi ferite.

Il ministro dell’Interno tedesco: ‘Non si possono escludere altri attacchi’

Il ministro dell’Interno tedesco Alexander Dobrindt ha affermato che i piani di sicurezza esistenti per i grandi eventi devono essere rivisti e che non si possono escludere altri attacchi in Germania. Secondo quanto affermato dal ministro federale dell’Interno, inoltre, il presunto aggressore del Gay pride di Berlino si era già fatto notare in passato commettendo reati. ANSA