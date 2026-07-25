Violenza sessuale a Ferrara: non rispetta obbligo di firma: maliano in carcere

Un uomo maliano di 39 anni è stato arrestato e condotto in carcere il 22 luglio 2026 a Ferrara per aver violato l’obbligo di firma

Nella serata di mercoledì i carabinieri della stazione di Ferrara hanno arrestato un uomo di 39 anni, già destinatario della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. La vicenda risale al 23 maggio scorso, quando l’uomo, accusato di aver avvicinato una studentessa universitaria di 21 anni e cercato un approccio sessuale con lei, era stato bloccato e arrestato dai carabinieri della stazione di Corso Giovecca, grazie anche all’intervento di un passante.

A seguito dell’udienza del 25 maggio al Tribunale di Ferrara, l’arresto era stato convalidato ed era stata contestualmente disposta nei confronti dell’indagato la misura dell’obbligo di firma.

Nelle settimane successive, tuttavia, il 39enne non ha mai adempiuto alle prescrizioni imposte, omettendo di presentarsi agli uffici dell’Arma. Con un’attività di controllo, è stato possibile documentare tempestivamente la condotta ambigua dell’indagato e di segnalarla all’autorità giudiziaria.

Il Tribunale della libertà di Bologna, valutata l’inosservanza della misura, martedì scorso ha disposto l’aggravamento del provvedimento cautelare, sostituendo l’obbligo di firma con la custodia cautelare in carcere. Nella serata di mercoledì una pattuglia della stazione di Ferrara ha individuato il soggetto mentre si aggirava per le vie del centro, e lo ha arrestato. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato tratto portato alla Casa Circondariale di Ferrara a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Mario Tosatti – www.ilrestodelcarlino.it