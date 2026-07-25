Roma, topi in piazza Risorgimento: scatta la derattizzazione

E’ scattata una derattizzazione per piazza del Risorgimento, a Roma, dopo le numerose segnalazioni sulla presenza di topi nell’area recentemente riqualificata in vista del Giubileo

Il Municipio I ha avviato un intervento straordinario per contenere il fenomeno e monitorarne l’evoluzione. I roditori erano stati avvistati in diversi punti in particolare tra le aiuole, sotto i grandi vasi delle nuove alberature e vicino alle sedute, come documentato anche da un video diffuso sui social che segnalava nei giorni scorsi la presenza nella piazza della capitale, situata a pochi passi da San Pietro.

A seguito delle segnalazioni, l’amministrazione municipale ha disposto il posizionamento di apposite trappole. L’assessore all’Ambiente del Municipio I, Stefano Marin, ha spiegato che per l’intera prossima settimana verrà effettuato un monitoraggio costante per verificare l’efficacia dell’intervento. Se le misure adottate daranno i risultati attesi, l’operazione proseguirà fino alla completa eliminazione del problema. In caso contrario, il Municipio ha annunciato che saranno adottate ulteriori soluzioni sulla base delle verifiche tecniche effettuate dagli uffici competenti.

L’intervento si inserisce tra le attività avviate nelle ultime settimane per migliorare la fruibilità della piazza. Dopo le polemiche sulle condizioni dell’area, definita da alcuni residenti una “isola di calore”, sono state messe a dimora undici nuove alberature in sostituzione di quelle che si erano seccate e sono stati potenziati gli interventi di irrigazione per preservare il verde pubblico.

La derattizzazione rappresenta ora l’ultimo tassello degli interventi programmati dal Municipio I, che ha assicurato controlli continui fino alla risoluzione della presenza dei roditori nell’area.

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