Più Europa valuta di candidare Valentina Nappi: “ha capacità di analisi a 360 gradi”

Il presidente di Più Europa, Matteo Hallisey, ha parlato con il Foglio di una possibile candidatura che sembra ricordare una mossa simile fatta da Marco Pannella quasi 40 anni fa

“Candidare Valentina Nappi? Ci stiamo pensando, è un’ipotesi, una suggestione. Ne abbiamo parlato già con lei”, ha dichiarato in Hallisey nell’intervista. Ma il presidente di Più Europa ha voluto sottolineare le differenze tra Nappi e Ilona Staller (Cicciolina), entrata in Parlamento nel 1987:

“Non è una provocazione come quella di Pannella. La campagna elettorale sarebbe diversa. Valentina è in grado di fare delle discussioni, degli approfondimenti su tanti temi, anche al di fuori del suo settore, la sua capacità di analisi a 360 gradi della nostra società di oggi“.

La discesa in campo della pornostar, tuttavia, non arriverebbe con le politiche del prossimo anno: “È una cosa che pensiamo di fare in futuro, magari alle prossime europee. Ma qualora anche Valentina confermasse la sua disponibilità, sarebbe una discussione da porre con tutto il partito” .

Tratto da www.today.it