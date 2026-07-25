Pavia, 300mila euro per attrezzare il nuovo insediamento dei Sinti

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campo Sinti

I 300mila euro serviranno per portare su quel terreno acqua, fognature, luce, gas e tutti i servizi necessari

PAVIA – “La vicenda della nuova area Sinti in via Aschieri diventa ogni giorno più paradossale. A questo punto, ci sorge un dubbio: o il campo è fatto per durare molto più di due anni e il sindaco sta prendendo in giro sia la città sia le famiglie coinvolte, oppure si tratta di uno spreco scandaloso di risorse, del quale l’amministrazione e la maggioranza di centrosinistra dovranno rendere conto”.

Lo scrive il vicepresidente del Senato e senatore della Lega, Gian Marco Centinaio.

“Apprendiamo infatti – spiega Centinaio – che la giunta guidata dal sindaco Lissia ha affidato i lavori di urbanizzazione per un costo di 300mila euro. Soldi che serviranno a portare su quel terreno acqua, fognature, luce, gas e tutti i servizi necessari, da utilizzare (in teoria) solo per 24 mesi, cioè il tempo previsto di permanenza delle famiglie Sinti.”

“Ma c’è di più – aggiunge Centinaio -. L’investimento complessivo risulterebbe pari a 590mila euro, solo per spostare 38 persone. Significa che trasferire ognuno di loro costerà 15.526 euro. A questo punto, ogni cittadino che deve cambiare casa può sentirsi autorizzato ad andare a chiedere 15mila euro al Comune per il trasloco”.

“Il sindaco Lissia ha presente quante strade si potrebbero riparare con quei soldi? Quanti servizi si potrebbero migliorare? Inoltre, cosa succederà se, a finanziamento già avvenuto, la magistratura dovesse accogliere i ricorsi che sono stati presentati contro la realizzazione dell’area? Chi ci restituirà quei soldi?”, si chiede infine il senatore.

www.vogheranews.it

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