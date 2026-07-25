Napoli, violenza sessuale su 16enne: arrestato nigeriano

Abusa di una 16enne, la ragazza lancia l’allarme, i parenti inseguono l’uomo, irregolare sul territorio, che viene arrestato dalla Polizia di Stato

E’ successo a Napoli.

La ragazzina – visibilmente spaventata dopo quanto accaduto – era con un gruppo di familiari all’interno della stazione centrale quando è stata presa di mira dall’uomo.

L’arresto degli agenti del compartimento Polizia Ferroviaria è stato convalidato dal giudice.

Sul fatto si registra la polemica di Severino Nappi, vicecoordinatore della Lega in Campania e componente del Consiglio federale: “Un uomo, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per aver violentato una minorenne all’interno della Stazione Centrale di Napoli.

Sono queste le “risorse” di cui parla la sinistra, le stesse che nel silenzio e nell’immobilismo complice del Comune continuano a rendere sempre più invivibili, pericolosi e degradati interi quartieri della città? Un ringraziamento alle forze dell’ordine per aver assicurato alla giustizia questo soggetto, che va immediatamente rimandato da dove è venuto».

La Polfer, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, ha eseguito, nell’ambito dell’operazione “Stazioni Sicure” altri tre arresti.

Si tratta di un uomo che aveva sottratto il portafogli a un turista alla fermata della metropolitana di piazza Garibaldi; un uomo che, dopo aver sottratto alcune bevande dalla Food Hall della stazione, ha aggredito e minacciato il titolare e un addetto alla sicurezza; e, infine, in un locale di corso Novara, gli agenti hanno sorpreso un pusher che cedeva una dose di cocaina. E’ stato bloccato e trovato in possesso di ulteriori involucri contenenti la medesima sostanza stupefacente.

ANSA