Minacce sul web dopo guerriglia a Bologna, Lepore presenta denuncia

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, in questura ha presentato una denuncia-querela dopo le minacce social ricevute negli ultimi giorni seguite alla notte di guerriglia in centro del post piazza per Abderrahim Fakir. Lo riporta il Corriere di Bologna.

Non solo attacchi “pubblici” sui social, scrive il quotidiano, ma pure messaggi privati con minacce anche di morte, qualcuna circostanziata con un indirizzo.

L’ufficio legale di Palazzo d’Accursio stava vagliando tutta la valanga d’odio ricevuta sui social, poi il primo cittadino ha preso la sua decisione e ieri mattina si è presentato negli uffici della Questura, gli stessi dove era stato pochi giorni fa per accompagnare i familiari di Abderrahim Fakir, e ha presentato una denuncia-querela per tutelarsi.

Gli indagati per gli scontri

Intanto sono 12 gli indagati per la guerriglia di Bologna. Dodici persone sono state indagate formalmente per travisamento, lancio di oggetti, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Una galassia in cui non si annidano però solo esponenti violenti dei collettivi o centri sociali, ma anche insospettabili: giovanissimi, ragazzi e ragazze, spesso studenti o incensurati dagli impieghi più disparati. A loro, si aggiungono poi gli ’esperti del disordine’: volti noti ai reparti mobili di tutta Italia, specializzati nel viaggiare per lo Stivale a seconda di dove soffi il vento dello scontro. […]

Tratto da www.ilrestodelcarlino.it