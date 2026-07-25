Caso Michele Luca Noschese, Dj Godzi. PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 25 luglio 2026

ImolaOggi CRONACA, In risalto, PIAZZA LIBERTA'

Caso Michele Luca Noschese, in arte Dj Godzi

PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 25 luglio 2026 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta
OSPITI di Armando Manocchia sono il padre del giovane morto tragicamente, il medico legale e l’avvocato.

Il 19 luglio 2025, il 35enne Michele Luca Noschese perde la vita in circostanze ancora tutte da chiarire, su cui ci sono due versioni profondamente diverse tra loro.

I fatti

Siamo a Ibiza, è il 19 luglio 2025, un anno e una settimana fa. Michele Luca, in arte Dj GODZI, è nel suo appartamento quando alcuni vicini segnalano alla polizia la musica ad alto volume. La Guardia Civil interviene e il giovane Dj, dopo essere stato massacrato di botte e immobilizzato (nella maniera sbagliata) muore.

L’autopsia attribuisce la morte a insufficienza cardiorespiratoria acuta, in un contesto di poliassunzione di sostanze.
Il medico-legale della famiglia afferma invece che la morte è riconducibile a un meccanismo di asfissia da contenzione fisica, con un ruolo cruciale dell’intervento da parte della Guardia Civil.

La Procura di Roma ha avviato un’inchiesta per omicidio preterintenzionale.
Il padre di Michele, e non solo lui, non è convinto della ricostruzione della Guardia Civil.
I legali della famiglia espongono l‘ipotesi di tortura da parte degli agenti e chiedono l’arresto europeo.

Ad un anno e una settimana dopo la morte di Michele Luca, il caso è ancora sotto esame da parte della Procura di Roma.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.

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