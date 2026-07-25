Giornalista ucciso a Eboli, Salvini: ‘l’assassino vada in carcere al suo Paese’

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Giornalista ucciso a Eboli

“Grazie alle Forze dell’Ordine per la rapida cattura di questo assassino. Adesso che vada in carcere al suo Paese, non qui a spese degli italiani”

Così il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini che commenta il fermo per l’omicidio da Eboli in un post su X in cui si legge: “Svolta nell’indagine. E’ un tunisino clandestino l’assassino del giornalista Luca Esposito . L’uomo era nascosto in un casolare abbandonato”.

“È ormai urgente – scrive Salvini – che, come propone la Lega da tempo, si schierino migliaia di militari a protezione delle nostre città. Nessuna persona perbene può aver paura di avere donne e uomini in divisa ovunque”. ANSA

Il 26enne di nazionalità tunisina, quando è stato fermato dai carabinieri, era in possesso di alcuni documenti della vittima, tra cui le carte di credito.

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