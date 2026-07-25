Giornalista carbonizzato a Eboli, fermato 26enne tunisino

C’è una svolta nelle indagini sulla morte del giornalista salernitano Luigi Esposito, conosciuto come Luca, trovato carbonizzato la scorsa domenica 19 luglio in un terreno agricolo a Eboli, in provincia di Salerno

In seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal Nucleo investigativo dei carabinieri del comando provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto un uomo ritenuto responsabile dell’omicidio del 53enne.

Il presunto assassino è un ragazzo di 26 anni di nazionalità tunisina: quando è stato fermato dai carabinieri era in possesso di alcuni documenti della vittima, tra cui le carte di credito di Esposito.

L’uomo era nascosto all’interno di un casolare abbandonato nella zona a sud della provincia di Salerno. L’intervento dei carabinieri è avvenuto con il supporto del reparto indagini tecniche del Ros (raggruppamento operativo speciale) e dello squadrone Cacciatori di Puglia, un reparto speciale dell’Arma dei carabinieri istituito il 5 settembre 2018, nato per contrastare la criminalità organizzata e operare nelle aree più impervie e difficili della regione.

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