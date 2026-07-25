Destituito procuratore capo della Corte Penale Internazionale

Il procuratore capo della Corte Penale Internazionale (CPI) è stato destituito a causa di accuse di cattiva condotta sessuale. Lo scrive Reuters sul suo sito citando due fonti diplomatiche.

Fonti diplomatiche hanno riferito che Karim Khan, l’avvocato britannico che ha richiesto l’arresto di Benjamin Netanyahu per crimini di guerra, ha perso il suo incarico dopo che 82 dei 125 Stati membri della corte hanno votato per destituirlo in una votazione segreta nella sede delle Nazioni Unite a New York.

L’avvocato 56enne sta affrontando accuse di cattiva condotta sessuale che coinvolgono un’assistente donna, in uno scandalo che si protrae da oltre due anni. Ha fermamente negato qualsiasi illecito.