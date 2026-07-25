Crosetto offre incarico di consulente all’ex ministro ucraino Fedorov

Il ministro della Difesa Crosetto dice di aver offerto all’ex ministro ucraino Mykhailo Fedorov un incarico di consulente

Nell’intervista a Crosetto, il giornalista Francesco Bei (la Repubblica) ricordava che in Ucraina da giorni ci sono proteste contro Zelensky perché ha rimosso il ministro della Difesa Fedorov. “Fedorov rappresenta l’innovazione, è uno di quelli che ha stravolto completamente le regole del gioco nel campo di battaglia, consentendo all’Ucraina prima di resistere e poi di passare all’iniziativa – è stata la risposta di Crosetto – Gli stessi problemi che ha affrontato lui in Ucraina li abbiamo noi in Italia, in Germania, in Francia: c’è una resistenza al cambiamento e c’è chi guarda avanti e ha capito che l’innovazione arriva a una velocità spaventosa. Il mondo militare è abituato a fare programmi, come minimo, decennali, adesso qualsiasi arma progettata oggi rischia di essere già obsoleta tra sei mesi”.

Ha sentito Fedorov? chiedeva Repubblica

“Le do una notizia. Io l’ho chiamato il giorno dopo la sua destituzione e gli ho detto: quando vuoi venire a Roma a collaborare con me come advisor?“. E lui come ha risposto? “Commosso, ha capito che era una dimostrazione di stima e amicizia”.

Già nei giorni precedenti il ministero italiano della Difesa aveva pubblicato una nota nella quale Crosetto ringraziava il collega uscente per “il dialogo costante e la collaborazione sviluppata in questi mesi”. Il ministro sottolineava inoltre il contributo di Fedorov “nel promuovere l’innovazione e lo sviluppo delle capacità tecnologiche della Difesa ucraina”. […]

Tratto da www.today.it