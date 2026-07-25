Chieri, straniero tenta di stuprare una 70enne sulla ciclabile e le rompe una costola

Si è avvicinato a una donna di 70 anni sulla pista ciclabile tra Chieri e Riva (Torino). L’ha bloccata mentre andava in bici e ha tentato di violentarla, sferrandole anche un pugno che le ha rotto una costola: ora è caccia all’aggressore, un uomo che la vittima ha descritto “tra i 20 e i 30 anni” e “di colore”.

Nei giorni scorsi, poco dopo mezzogiorno, la pensionata, nonna di due ragazzi, era partita in bicicletta dal parcheggio di via Polesine. Stava tornando verso Chieri quando,circa 300 metri prima del cavalcavia, quando è stata avvicinata dal ragazzo di colore. Secondo il racconto dell’anziana, l’ha spinta verso il fosso costringendola a scendere e facendola cadere dalla bici, per poi afferrarla al collo e trascinarla in un sentiero nascosto tra la vegetazione, a fianco di un appezzamento recintato ma abbandonato recintato.

A quel punto l’aggressore ha tirato fuori un coltello, ha strappato i vestiti alla settantenne e ha tentato di stuprarla. Lei ha reagito e lui le ha sferrato il pugno sotto il petto che le ha fratturato la costola. Poi ha rinunciato ed è scappato portandole via la bicicletta.

La signora è riuscita a rialzarsi e a ritornare sulla ciclabile, dove ha chiesto aiuto a un ciclista di passaggio. Lui ha chiamato i carabinieri e intanto ha tentato di inseguire l’aggressore che, sentendosi braccato, ha abbandonato la bici vicino al cavalcavia ed è scappato arrampicandosi sul terrapieno verso la circonvallazione, dileguandosi. La vittima è stata poi soccorsa e trasportata all’ospedale di Chieri, da dov’è stata trasferita alle Molinette di Torino: oltre alla costola rotta, i medici le hanno riscontrato lesioni alle cartilagini della trachea e l’hanno dimessa con una prognosi di trenta giorni dopo una notte di osservazione.

Dopo le dimissioni, la signora ha sporto denuncia e i carabinieri della compagnia di Chieri si sono messi sulle tracce dell’aggressore, a partire da eventuali impronte lasciate sulla bicicletta abbandonata e sequestrata. Si scava anche nelle immagini di videosorveglianza della zona, che potrebbero aver ripreso l’uomo prima o dopo il tentato stupro.

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