Bologna, ‘massima attenzione’ per il corteo di domani al Pilastro

“Attenzione massima” da parte delle forze dell’ordine per il corteo di domani al Pilastro in ricordo di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa durante un fermo di polizia.

Secondo quanto si apprende, al momento non ci sono elementi che facciano ritenere concreto un rischio di particolari criticità o disordini.

Al momento, infatti, non ci sarebbero segnali di attività o proteste particolari in preparazione da parte di antagonisti o attivisti dei centri sociali, molto presenti nel quartiere multietnico e popolare del Pilastro.

► In auto un arsenale destinato a disordini: tre francesi allontanati dall’Italia

Per il presidio dell’ordine pubblico sarà comunque schierato un numero congruo di agenti, soprattutto dopo i disordini andati in scena lunedì scorso nel centro di Bologna, dove un gruppo di manifestanti, tra cui antagonisti e appartenenti all’area dei collettivi e dei centri sociali, ha dato vita a una lunga guerriglia urbana, impegnando le forze dell’ordine per diverse ore e provocando ingenti danni tra vetrine, arredi urbani e mezzi, oltre al ferimento di 64 agenti.

Domani al Pilastro è previsto anche l’impiego della Digos e dei reparti mobili e, come di consueto, ci saranno anche rinforzi da fuori regione. Dalla questura, tuttavia, precisano che si tratta di una modalità operativa ordinaria e non legata a uno specifico allarme.

ANSA