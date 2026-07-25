Bologna, ferisce controllori e conducente sul bus: gambiano denunciato a piede libero

Un controllo del biglietto su un autobus Tper si è trasformato in un episodio di violenza nella mattinata di venerdì 24 luglio

Secondo quanto riferito dalla polizia, un giovane di origine gambiana, 19enne, avrebbe aggredito due controllore e l’autista della linea 14/A, diretto verso Massarenti-Due Madonne, prima di essere fermato dagli agenti e denunciato. L’intervento è scattato nei pressi di via Sant’Isaia, dove una pattuglia del commissariato Due Torri-San Francesco è stata inviata dopo la segnalazione al numero di emergenza effettuata da un verificatore Tper.

Secondo la ricostruzione della Questura, durante un normale controllo dei titoli di viaggio il giovane si sarebbe rifiutato di mostrare il biglietto e di fornire un documento di identità. Alla richiesta delle verificatrici avrebbe quindi reagito con insulti e aggressioni verbali, passando poi alle vie di fatto.

A quel punto l’autista del mezzo, sentite le urla provenire dalla parte posteriore dell’autobus, ha arrestato la marcia del bus e ha chiuso le porte. Il giovane, sempre secondo quanto ricostruito, avrebbe aggredito anche il conducente, prendendo a calci le porte del mezzo e la plancia di comando.

All’arrivo degli agenti il ragazzo è stato bloccato e accompagnato negli uffici della Questura per gli accertamenti. Anche durante le procedure di identificazione avrebbe mantenuto un atteggiamento aggressivo, opponendo resistenza agli operatori. A causa del comportamento violento, gli agenti hanno richiesto l’intervento del personale sanitario del 118 per prestare le prime cure, ma il giovane ha rifiutato il trasferimento al Pronto soccorso.

Al termine degli accertamenti il 19enne è stato denunciato in stato di libertà per rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale, resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

Come previsto dalla legge, la posizione dell’indagato è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l’eventuale responsabilità penale potrà essere accertata solo con una sentenza definitiva di condanna.

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