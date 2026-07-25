In auto un arsenale destinato a disordini: tre francesi allontanati dall’Italia

Tre cittadini francesi sono stati allontanati dall’Italia dopo che la Polizia di Stato ha trovato nella loro auto un arsenale destinato a disordini: artifici pirotecnici, fumogeni, tronchesi, un flessibile alimentato a batteria, indumenti per il travisamento, caschi, maschere, spray, benzina e sim card separate dai cellulari.

Il controllo è avvenuto sulla statale 24, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Torino in vista del Festival dell’Alta Felicità di Venaus. Nei loro confronti sono stati inoltre disposti tre Fogli di via con divieto di ritorno da 1 a 2 anni.

Un provvedimento analogo, della durata di un anno, ha colpito un cittadino di Brescia fermato alla Stazione di Porta Nuova, anche lui trovato in possesso di materiale esplodente.

Lo comunica il Viminale con una nota su X.