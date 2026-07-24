Ubriachezza molesta, oltraggio, violenza e lesioni: marocchino denunciato a piede libero

La Polizia di Stato di Como ha denunciato in stato di libertà per ubriachezza molesta, nonché oltraggio, violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, un 43enne marocchino con precedenti di polizia, residente a Reggio Calabria, regolare sul territorio nazionale.

Verso le 20.30 di ieri sera una volante è intervenuta presso la Stazione S. Giovanni di Como, dove era stata segnalata la presenza del 43enne, che stava tenendo un comportamento molesto nei confronti dei passeggeri presenti in attese dei treni.

Una volta giunti sul posto gli agenti hanno immediatamente individuato l’uomo che manifestava subito un comportamento molesto dovuto al suo stato di alterazione da alcool oltre ad essere poco collaborativo nelle fasi di identificazione. Convinto a consegnare i documenti personali, si rivolgeva agli operatori con frasi offensive e con un atteggiamento agitato, che li motivava ad allontanare l’uomo dalla stazione per accompagnarlo verso l’autovettura di servizio.

Introdotto nel mezzo, durante il tragitto ha continuato ad urlare e proferire parole offensive nei confronti degli operatori. A bordo dell’autovettura di servizio, lo straniero per nulla tranquillo manifestava un comportamento violento, colpendo il vetro divisorio dell’auto di servizio.

Una volta in Questura, sul conto del fermato sono emersi diversi precedenti di polizia. L’uomo è stato, pertanto, denunciato in stato di libertà per ubriachezza molesta, oltre che per oltraggio, violenza, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

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