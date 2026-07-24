Trump minaccia l’UE con i dazi: ‘la pagherà, revochi le multe a società Usa’

ImolaOggi ESTERI, News 2026

Donald Trump

Donald Trump attacca l’Unione Europea per le multe inflitte alle aziende americane, ultima in ordine temporale quella contro Google (da 890 milioni)

L’Ue “pagherà un prezzo molto alto per questa condotta illegale e profondamente scorretta, contro la quale li avevo ripetutamente messi in guardia”, ha scritto Trump sul suo social Truth annunciando il lancio di “un’indagine (ai sensi della Sezione 301) su questa pratica di rapina”.

Gli Stati Uniti, ha aggiunto, non sono il “salvadanaio” dell’Europa e “non lo diventeranno. Le sanzioni saranno completamente revocate e prevediamo di imporre loro pesanti dazi doganali il prima possibile”.
ANSA

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