Si lancia dal balcone durante perquisizione, morto 25enne di origine tunisina

Il ragazzo si trovava agli arresti domiciliari per droga e guida senza patente

COSENZA – Un 25enne di nazionalità italiana, Mohamed Amin Bessioud, di origine tunisina, è morto dopo essersi gettato dal balcone dell’appartamento in cui risiedeva, al terzo piano di uno stabile a Cosenza. Al momento del fatto, all’interno dell’abitazione era in corso una perquisizione da parte dei Carabinieri.

Il giovane si trovava agli arresti domiciliari. I militari stavano effettuando un controllo sul rispetto dell’obbligo. Sul caso la Procura di Cosenza ha aperto un fascicolo.

I Carabinieri intervenuti nell’appartamento a Cosenza dove abitava Mohamed Amin Bessioud, il 25enne morto dopo essersi gettato dal balcone, avrebbero rinvenuto nella casa 100 grammi di hashish. Hanno quindi ammanettato il giovane – che era ai domiciliari per droga – nella camera da letto; a quel punto il giovane ha spintonato un militare lanciandosi dalla finestra. I Carabinieri hanno subito allertato il 118, ma Bessioud è morto dopo essere stato trasportato in ospedale. E’ quanto si apprende da fonti investigative.

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