Roma, furti nelle scuole: albanese denunciato a piede libero

Il banco di scuola per bloccare la porta: il ladro lo sposta e ruba nel plesso

Un banco di scuola come “sistema di allarme”. Bastava spostarlo per accedere all’interno di una scuola. Un’occasione talmente ghiotta per mettere a segno a un furto facile che più facile non si può. E ad approfittarne è stato un 31enne albanese, entrato in azione nel quartiere Alessandrino in barba agli appelli e ai protocolli per fronteggiare i raid nei plessi.

Il banco scolastico come “sistema di allarme”

I colpi, che sono sembrati più dei rigori in movimento, sono avvenuti in via del Pergolato all’interno dell’istituto comprensivo Olcese, nel municipio V. L’uomo, senza dimora e con precedenti, è entrato in azione il sabato 30 maggio intorno alle 19 ma anche il 6 luglio, con le lezioni ferme le vacanze estive. Con una facilità disarmante e senza utilizzare arnesi da scasso ha sollevato la scrivania utilizzata dagli alunni e utilizzata come ultimo baluardo a difesa dell’ingresso, Poi l’ha appoggiata al muro. Dopodiché, è entrato dentro, alla ricerca di generi alimentari o snack dei distributori.

Il ladro nella scuola dell’Alessandrino

L’analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona e la successiva comparazione fotografica effettuata dai carabinieri ha permesso di identificare il 31enne, che già lo stesso 11 giugno era stato arrestato in flagranza in occasione di un furto effettuato in un altra scuola, nella circostanza nella zona di Tor Sapienza.

L’uomo, terminate le indagini, è stato denunciato in stato di libertà. […]

Claudio Bellumori – www.romatoday.it