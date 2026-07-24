Revocato permesso di soggiorno a straniero socialmente pericoloso: rimpatriato

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Rimpatriato un cittadino straniero, socialmente pericoloso, responsabile di una serie di molestie nei confronti dei residenti di una palazzina a Firenze. Dopo essersi allontanato dall’ospedale, dove era ricoverato per problemi di tipo psichiatrico, è stato rintracciato dalla Polizia di Stato: revocato il permesso di soggiorno, è stato imbarcato su un volo e ricondotto nel suo Paese di origine.

Lo comunica il Viminale in una nota pubblicata su X.

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