Revocato permesso di soggiorno a straniero socialmente pericoloso: rimpatriato

Rimpatriato un cittadino straniero, socialmente pericoloso, responsabile di una serie di molestie nei confronti dei residenti di una palazzina a Firenze. Dopo essersi allontanato dall’ospedale, dove era ricoverato per problemi di tipo psichiatrico, è stato rintracciato dalla Polizia di Stato: revocato il permesso di soggiorno, è stato imbarcato su un volo e ricondotto nel suo Paese di origine.
Lo comunica il Viminale in una nota pubblicata su X.
Rimpatriato un cittadino straniero, socialmente pericoloso, responsabile di una serie di molestie nei confronti dei residenti di una palazzina a Firenze. Dopo essersi allontanato dall’ospedale, dove era ricoverato per problemi di tipo psichiatrico, è stato rintracciato dalla… pic.twitter.com/i6wuxW5G9m
— Il Viminale (@Viminale) July 24, 2026