Migranti, a luglio sbarcati quasi 1800

Sono finora 16.140 le persone migranti sbarcate sulle coste da inizio anno. Nello stesso periodo, lo scorso anno furono 35.397 mentre nel 2024 furono 31.690. Il dato è stato diffuso dal ministero degli Interni. Il totale delle persone arrivate via mare in Italia a luglio è pari a 1.752. L’anno scorso, in tutto il mese, furono 6.487, mentre nel 2024 furono 7.465.

Degli oltre 16.100 migranti sbarcati in Italia nel 2026, 4.435 sono di nazionalità bangladese (27,5%), sulla base di quanto dichiarato al momento dello sbarco; gli altri provengono da Somalia (1.883, 11,7%), Sudan (1.419, 8,8%), Algeria (1.328, 8,2%), Pakistan (1.237, 7,7%), Egitto (1.027, 6,4%), Eritrea (809, 5%), Tunisia (716, 4,4%), Mali (347, 2,1%), Nigeria (312, 1,9%), Costa d’Avorio (241, 1,5%), Etiopia (226, 1,4%), Iran (217, 1,3%), Sud Sudan (187, 1,2%), Guinea (186, 1,2%)a cui si aggiungono 1.570 persone (9,7%) provenienti da altri Stati o per le quali è ancora in corso la procedura di identificazione.

Dal 1° gennaio al 21 luglio 2026 i migranti rimpatriati sono 4.853, dei quali 4.196 con rimpatri forzati e 657 con rimpatri volontari assistiti. Negli anni scorsi sono stati complessivamente 6.772 in tutto il 2025 (il 10,2% rispetto al numero di persone sbarcate) e 5.704 nel 2024 (8,6%).

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