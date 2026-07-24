Malore in palestra, morta una 24enne

Il mancamento e la chiamata al 118, poi l’intervento dei soccorritori. Ma purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare

Una ragazza di 24 anni è morta dopo essere stata colpita da un malore in una palestra di via Casorezzo a Parabiago nella serata di mercoledì 22 luglio.Tutto è successo poco dopo le 20 quando la giovane ha accusato il malessere.

Subito è scattata la chiamata al 118 e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118. Nel frattempo le persone presenti, guidati dal personale dell’Areu (l’agenzia regionale di emergenza urgenza), le hanno praticato il massaggio cardiaco.

La corsa in ospedale

Successivamente la giovane è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano. I medici hanno fatto di tutto per salvarle la vita, ma purtroppo è morta poco dopo.

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