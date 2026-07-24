Incendi a Modica, 23enne maghrebino ai domiciliari

Arrestato il presunto piromane degli incendi che hanno minacciato Modica. Si tratterebbe di un 23enne di origine straniera, ritenuto il responsabile dell’accensione dei roghi che hanno lambito la città del Ragusano. Il giovane era stato individuato vicino a uno dei focolai sulla collina Monserrato, mostrando «evidenti e gravi indizi del suo coinvolgimento nell’attività delittuosa», rende noto la polizia, senza specificare oltre. Il 23enne è adesso agli arresti domiciliari e dovrà rispondere del reato di tentato incendio boschivo.

(foto ragusa.gds.it)

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È evaso dai domiciliari il 23enne di origine magrebina, arrestato nei giorni scorsi dalla polizia in quanto ritenuto il presunto autore del rogo che ha devastato la pineta di Monserrato, a Modica. Dopo l’applicazione della misura cautelare nella sua abitazione del centro storico, durante i controlli di routine il giovane è risultato irreperibile; è stato poi rintracciato dagli agenti e nuovamente tratto in arresto. Comparso davanti al giudice Infarinato, assistito dal difensore, avvocato Alessio Malvaso, il magistrato ha convalidato il provvedimento disponendo ancora una volta per lui la misura degli arresti domiciliari.

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