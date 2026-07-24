Germania, gas 5 volte più caro

Il Berliner Zeitung scrive che la Germania paga attualmente circa cinque volte di più per il gas rispetto all’epoca dei contratti di fornitura russi a lungo termine

Secondo il rapporto, la Norvegia fornisce oggi circa il 44% del gas importato dalla Germania, diventando di gran lunga il principale fornitore del Paese dopo l’interruzione delle forniture russe. Il quotidiano osserva che, nel 2020 – quando la maggior parte delle forniture proveniva dalla Russia in virtù di contratti a lungo termine – il costo del gas importato alla frontiera tedesca si aggirava sui 12 euro per megawattora. Per contro, questa settimana il prezzo di riferimento europeo si è attestato intorno ai 60 euro/MWh, a fronte dei circa 31 euro/MWh registrati prima dell’escalation del conflitto legato all’Iran.

Il Berliner Zeitung aggiunge che ciò è dovuto alla scomparsa dei più economici contratti russi a lungo termine e alla crescente dipendenza dell’Europa occidentale dai mercati globali del GNL, dove i prezzi sono molto più sensibili alle turbolenze geopolitiche.

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