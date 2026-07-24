Crosetto: “obiettivo dell’Iran è creare il caos maggiore possibile”

“Sto valutando un attacco massiccio. Più grande di qualsiasi altro. Sono vicino a prendere una decisione. Siamo pronti”. Lo ha detto Donald Trump ad Axios, dicendosi consapevole che la sua decisione avrà conseguenze e sottolineando di non aver ancora deciso in via definitiva.

Crosetto: “obiettivo dell’Iran è creare il caos”

“La guerra è ripresa per la volontà di una parte dell’Iran e adesso occorre ricercare di ritornare alla possibilità di costruire una tregua, che in questo momento mi sembra molto lontana.

Noi non possiamo che osservare, sperando che non si allarghi al di là del perimetro a cui si era già allargata l’altra volta, ma non mi stupirebbe che di fronte agli attacchi da parte degli Stati Uniti non possano decidere di allargarla il più possibile.

L’obiettivo dell’Iran è creare il caos maggiore possibile: ogni giorno perdono più possibilità di farlo, ma continuano a conservarne alcune”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto a margine di un evento a Confagricoltura a Roma.

ANSA