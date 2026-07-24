Caso Michele Luca Noschese, Dj Godzi. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 25 luglio 2026

Caso Michele Luca Noschese, in arte Dj Godzi

Il 19 luglio 2025, in un appartamento di Ibiza, il 35enne perde la vita in circostanze ancora tutte da chiarire. Una tragica morte su cui ci sono due versioni profondamente diverse tra loro.

Siamo a Ibiza, è il 19 luglio 2025, un anno e una settimana fa. Michele Luca Noschese, in arte Dj GODZI, è nel suo appartamento quando alcuni vicini segnalano alla polizia la musica ad alto volume. La Guardia Civil interviene e Michele Luca, dopo essere stato massacrato di botte e immobilizzato (nella maniera sbagliata) muore.

L’autopsia attribuisce la morte a insufficienza cardiorespiratoria acuta, in un contesto di poliassunzione di sostanze.

Il medico-legale della famiglia afferma invece che la morte è riconducibile a un meccanismo di asfissia da contenzione fisica, con un ruolo cruciale dell’intervento da parte della Guardia Civil.

La Procura di Roma ha avviato un’inchiesta per omicidio preterintenzionale.

Il padre di Michele, e non solo lui, non è convinto della ricostruzione della Guardia Civil.

I legali della famiglia espongono l‘ipotesi di tortura da parte degli agenti e chiedono l’arresto europeo.

Ad un anno e una settimana dopo la morte di Michele Luca, il caso è ancora sotto esame da parte della Procura di Roma.

Ne parleremo sabato 25 luglio 2026 in Piazza Libertà con il padre, il medico legale e l’avvocato.

Non perdete questa puntata. Imparerete cose che non sapete e che vi potrebbero essere utili.