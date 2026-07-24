Caso ‘Italia agli italiani’, preside del liceo ‘Monti’ di Cesena ottiene trasferimento

La preside del liceo classico ‘Vincenzo Monti’ di Cesena ha chiesto e ottenuto il trasferimento in Puglia

Maria Silvia Arcuti aveva assunto la dirigenza dello storico liceo cesenate alla fine del 2024. Sul sito del dell’Ufficio scolastico regionale della Puglia è riportata la notizia dell’accoglimento dell’istanza fatta dalla stessa preside di trasferimento interregionale, per fare ritorno nella sua regione di origine, la Puglia.

La dirigente scolastica è stata assegnata all’Itet ‘Dante Alighieri’ di Cerignola, in provincia di Foggia, con incarico a partire dal primo settembre 2026. All’inizio di maggio è scoppiato il caso dello striscione ‘L’Italia agli italiani’ appeso da due studenti del liceo classico, poi puniti dalla scuola, una vicenda che ha avuto una cassa di risonanza nazionale. Sulla questione il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha avviato una ispezione.

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