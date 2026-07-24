Carabiniere accoltellato da un esagitato nel Catanese

Nella serata di ieri, i carabinieri hanno arrestato un 28enne accusato di aver ferito a coltellate un carabiniere durante un intervento scattato, a Scordia

I militari sono intervenuti in seguito alla chiamata al numero di emergenza da parte del fratello 30enne dell’aggressore, che necessitava dell’aiuto delle forze dell’ordine per il forte stato di agitazione del parente stretto, che aveva tentato di compiere un gesto estremo.

Giunti sul posto, i militari sono stati improvvisamente aggrediti dall’esagitato, che ha colpito uno dei due all’addome con un coltello. L’immediato arrivo di una seconda pattuglia ha consentito di bloccare l’uomo in sicurezza e di arrestarlo. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato poi trasferito nella casa circondariale di Caltagirone.

Il carabiniere ferito si trova attualmente ricoverato presso un ospedale della zona: le sue condizioni sono stabili e non versa in pericolo di vita.

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