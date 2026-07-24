Bagno in un laghetto con divieto di accesso, 15enne non riemerge

È stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco il corpo di un 15enne scomparso nelle acque del laghetto Gerolotto, all’interno del Parco delle Cave di Brescia

Il cadavere è stato individuato a circa 12 metri di profondità, al termine delle ricerche avviate subito dopo l’allarme. Il ragazzo era di origini pachistane, nato e cresciuto a Brescia.

Secondo una prima ricostruzione, era arrivato al laghetto insieme alla sorella maggiore per fare il bagno, nonostante l’accesso all’acqua sia vietato dal regolamento del parco. La ragazza è riuscita a tornare a riva mentre il fratello, che non sapeva nuotare, non è più riemerso.

www.tgcom24.mediaset.it