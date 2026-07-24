Artena, albanese accoltellato e colpito con chiave inglese: arrestati due connazionali

Accoltellato in strada e colpito alla testa con una chiave svitabulloni

Un’aggressione brutale avvenuta nella serata di mercoledì 22 luglio ad Artena, comune a sud della Capitale. Vittima un 29enne albanese. Due connazionali, di 20 e 40 anni, sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa, in concorso tra loro, di tentato omicidio. Tutti e tre sono residenti in zona.

Tentato omicidio ad Artena

Diverse le segnalazioni che sono sopraggiunte al 112 e che hanno segnalato poco dopo le 20 una violenta lite in via Antonio Gramsci. Secondo quanto ricostruito, la discussione è maturata per futili motivi. Un alterco dove la situazione è degenerata, con il giovane colpito alla testa con l’utensile e poi raggiunto con due fendenti alla schiena inferti con un coltello. Il ferito, già noto alle forze dell’ordine, si è recato autonomamente in ospedale da dove è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni.

Due gli arrestati

Subito sono scattate le indagini da parte dei militari, che nel frattempo hanno ricevuto una comunicazione dal pronto soccorso di Colleferro circa l’arrivo di un uomo ferito da arma da taglio. Una volta messi in fila i pezzi del puzzle, il personale dell’Arma in poco tempo ha rintracciato i presunti autori dell’aggressione, entrambi operai e incensurati. L’arma è stata poi recuperata, nascosta nella vegetazione non molto distante dal luogo dove si è consumato il fatto di sangue. I due, finiti in manette, sono stati accompagnati nel carcere di Velletri a disposizione della magistratura in attesa dell’udienza di convalida.

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