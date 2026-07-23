Zelensky: “la pace è necessaria, l’Ucraina è pronta da tempo”

“Ho appena parlato con gli inviati del presidente Trump Steve Witkoff e Jared Kushner. È stata una conversazione positiva e importante su come rivitalizzare la diplomazia e avvicinare la pace”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “La pace è necessaria, una pace dignitosa, e l’Ucraina è pronta da tempo per essa. I nostri team continuano a rimanere in stretto contatto, anche per dare seguito a tutto ciò di cui abbiamo discusso”, spiega.

“Ringrazio Steve e Jared per il loro impegno personale a favore della pace. Siamo grati al presidente Trump e al popolo americano per il loro incrollabile sostegno”, aggiunge.

“La situazione sul fronte, unita alle nostre sanzioni a lungo raggio e agli attacchi a medio raggio, sta creando una nuova atmosfera intorno a Putin. Un’atmosfera molto tossica. È solo lui la ragione per cui questa guerra è iniziata e non è ancora finita. Putin è l’unico responsabile delle perdite che i russi continuano a subire”.

Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymir Zelensky. “Il suo entourage lo sa bene e lo sta comunicando a noi e ai nostri partner. Anche la società russa comincia a percepirlo sempre di più. Abbiamo bisogno di decisioni che portino alla pace”, aggiunge.

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