Violenza sessuale a Milano, donna si difende a morsi: arrestato straniero

Un 26enne straniero è stato arrestato dalla Polizia di Stato, a Milano, per violenza sessuale

Secondo le accuse ha aggredito una donna mentre faceva jogging, il 4 luglio scorso, in un parco di periferia della città. Lei si è difesa, anche a morsi, mettendolo in fuga. L’uomo poi è stato individuato dalla Squadra Mobile.

Secondo le prime informazioni la donna, 39 anni, nel tardo pomeriggio stava facendo jogging all’interno del parco delle Cave, nella periferia sud-ovest di Milano. Ad un certo punto le si è parato davanti l’uomo, 26 anni, che le avrebbe farfugliato qualcosa per poi strattonarla gettandola a terra e mettendole le mani addosso.

La 39enne ha reagito con forza divincolandosi e mordendolo. A quel punto il 26enne ha desistito e si è allontanato di corsa, come verificato poi anche attraverso le telecamere di sorveglianza acquisite dalla Squadra mobile. L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita martedì scorso. L’arrestato è incensurato e regolare in Italia. ANSA