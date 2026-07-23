Vigile del fuoco colto da malore, morto mentre spegne un incendio

Un vigile del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta è morto martedì 22 luglio, dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre era impegnato a domare un vasto incendio boschivo a San Cataldo, in contrada Mimiani, nel Nisseno. La vittima è Alessandro Marchì, 59 anni, caporeparto. Nello stesso intervento un collega si è sentito male ed è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Il rogo e l’evacuazione

Le fiamme, divampate nella zona di contrada Mimiani, hanno raggiunto alcune abitazioni, rendendo necessario l’allontanamento di diverse famiglie dalle loro case. Le squadre erano al lavoro per contenere il fronte del fuoco quando i due pompieri sono stati colti dal malore.

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