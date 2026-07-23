Sondaggio, ‘AfD in testa a Berlino a due mesi dal voto’

A poco meno di due mesi dalle elezioni del Parlamento regionale di Berlino, l’AfD si trova per la prima volta in testa in un sondaggio rappresentativo

Se le elezioni si tenessero domenica prossima, secondo il sondaggio condotto dall’istituto di ricerca Insa per conto del portale di notizie Nius, il partito otterrebbe il 19%. La Cdu e Die Linke (La Sinistra) seguono a ruota con il 18% ciascuna, come riporta Nius.

Secondo il sondaggio, i Verdi raggiungono il 16%, mentre l’Spd si attesta al 13%. L’Fdp e il Bsw, con il 4% ciascuno, non sarebbero rappresentati nel parlamento regionale. La Cdu, i Verdi e l’Spd hanno già dichiarato di non voler formare una coalizione con l’AfD.

ANSA