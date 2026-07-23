Scossa nel centrodestra milanese, capogruppo FI va con Vannacci

Solo poche settimane fa aveva dato la sua disponibilità al centrodestra e al suo partito, Forza Italia, a ricandidarsi come sindaco a Milano

Luca Bernardo, che degli azzurri è capogruppo in Comune, annuncia lo strappo con l’adesione al partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale. La comunicazione ufficiale verrà fatta nella sede dei gruppi consiliari del Comune, con in collegamento l’ex generale. Ma la notizia è stata confermata dal consigliere regionale Luca Ferrazzi, che ha già aderito a Futuro Nazionale insieme al collega Pietro Macconi.

Il primo era stato eletto nelle file di Lombardia Migliore, la lista civica di Letizia Moratti, ed era poi approdato al Gruppo Misto, il secondo arrivava da Fratelli d’Italia. “L’adesione di Luca Bernardo – spiega Ferrazzi – segna un nuovo passo nel percorso di crescita di Futuro Nazionale, contribuendo a rafforzarne la presenza politica nella città di Milano e a consolidare il radicamento del movimento sul territorio e nelle istituzioni”. Nessun commento invece dal diretto interessato Bernardo, che spiegherà le sue ragioni nella conferenza di domani.

Anche se da fonti di Forza Italia trapela che da tempo Bernardo nutriva un forte malcontento nei confronti della segreteria cittadina, da mesi non aveva contatti con la segretaria Cristina Rossello. Inoltre la sua disponibilità a ricandidarsi come sindaco di qualche settimana fa non ha ricevuto il sostegno che si aspettava dal partito milanese.

“Nel 2021 la mia fu una candidatura balneare – aveva spiegato Bernardo quando aveva annunciato la volontà di ricandidarsi a sindaco – con un mese solo di campagna elettorale. Vedo un campo affollato di candidati e allora sono pronto a ricandidarmi anche io”. Ma lunedì c’è stato il pranzo organizzato da Ignazio La Russa con gli aspiranti candidati e lui non era stato nemmeno invitato. Una constatazione che forse lo ha convinto ancora di più a cambiare partito.

Futuro Nazionale sbarca così, dopo la Regione Lombardia, anche al Comune di Milano proprio con colui che aveva rappresentato il centrodestra nella corsa a sindaco del 2021, contro Giuseppe Sala. Una candidatura quella di Luca Bernardo, medico specialista in Pediatria all’ospedale Fatebenefratelli, che era arrivata all’ultimo momento dopo mesi di incertezze del centrodestra e che era risultata poco competitiva, tanto che il sindaco uscente Giuseppe Sala aveva vinto al primo turno.

Proprio il sindaco ha commentato stupito la decisione del suo ex avversario. “Lo troverei molto strano però ci parlerò, capirò di questa scelta che mi sembra una scelta un po’ particolare, ma francamente non ne sapevo nulla”, ha commentato.

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