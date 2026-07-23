Schlein: “Il Pd sosterrà l’Ucraina con tutti i mezzi a disposizione”

Il Partito democratico continuerà a sostenere l’Ucraina e il suo diritto a difendersi dall’aggressione russa. La segretaria Elly Schlein lo ribadisce in un’intervista al Foglio, firmata dal direttore Claudio Cerasa, rivendicando senza esitazioni la linea seguita dal partito.
“Abbiamo votato convintamente per aiutare l’Ucraina a difendersi con tutti i mezzi a disposizione per una ragione semplice. Putin ha violato il diritto internazionale. Lo ha violato attraverso una invasione criminale dell’Ucraina”, afferma la segretaria dem.
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